Ga uforsvarlig helsehjelp

Helse Møre og Romsdal har gitt uforsvarlig helsehjelp til en ung psykiatrisk pasient. Det slår Statsforvaltaren i Møre og Romsdal fast.

Helseforetaket får kritikk for å ikke ha gjort nok for å gi barnet rett diagnose og oppfølging til tross for omfattende kontakt med flere avdelinger ulike steder i fylket.

Det var barnevernet i hjemkommunen som varslet om saken. I ettertid skriver Statsforvalteren at helseforetaket har satt i verk tiltak for å bedre forholdene.