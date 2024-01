Fysioterapi-strid til Stortinget

Striden mellom kommunane Ålesund og Haram om driftsavtalen for Apeks fysioterapi hamnar i Stortinget.

Avtalen blei opphavleg inngått av gamle Haram kommune, men blei ein del av Ålesund sine avtalar då kommunane blei samanslått.

Etter kommunesplittinga vil Ålesund føre tilbake avtalen til Haram. Men i mellomtida har Apeks fysioterapi flytta til Ålesund, og Haram protesterer mot å ta over avtalen.

No stiller stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) (bildet) spørsmål til kommunal- og distriktsministeren om kven som har ansvaret i slike saker.

– Denne saka reiser eit prinsipielt spørsmål om kven som har ansvaret for driftsavtalar når ein kommune seinare blir splitta i to nye kommunar, skriv Kapur i grunngjevinga for spørsmålet.