Fyrverkeri på Sykkylvsbrua

I dag ble spleiselaget avsluttet etter 17 år. Sykkylvsbrua er nå gratis for reisende i bil og større kjøretøy. Det har tilsammen blitt betalt inn 268 millioner kroner i reiser. At brua endelig er nedbetalt ble feiret med fyrverkeri. – Det er det største fyrverkeriet i Sykkylvens historie, fortalte ordfører Odd Jostein Drotninghaug (Sp). Se bilder fra fyrverkeriet under. Har du bilder fra feiringen? Send de til oss på mr@nrk.no!