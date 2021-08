Fyrste spadetak på Lønset – Hjelset

No startar bygginga av ny E39 mellom Lønset og Hjelset i Molde kommune. Bertelsen & Garpestad AS er hovudentreprenør på vegen. Dei fyrste, symbolske spadetaka, blei tatt i dag. Vegen skal stå klar til det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdigbygd på Hjelset i 2024.