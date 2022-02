Fyller tribunane i Ulsteinhallen

I tråd med dei nye retningslinene, blir det opna for meir publikum under innandørs NM i friidrett i Ulstein i helga. Komitéleiar Kjersti Klever legg til at publikum får faste tilviste plassar og blir råda til ha på munnbind, sjøv om det ikkje er eit krav. – Vi håpar at sportsinteresserte i heile regionen vil ta turen til Ulsteinvik og få med seg denne nasjonale friidrettsfesten, seier Kleven. Førebels er det 64 klubbar påmeldt med til saman 231 deltakarar.