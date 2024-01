Fyllekøyrde og hamna på taket

Ein mann i 20-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 27 dagar for å ha køyrt bil medan han var påverka av alkohol.

I fjor haust køyrde han bil sjølv om han hadde drukke alkohol. Det resulterte i at han køyrde over i motgåande køyrefelt, køyrde ned skilt og trær og hamna så på taket.

Ifølge dommen hadde mannen sete på ein uteplass i Ålesund og drukke alkohol. Då uteplassen stengde tok han bilen sin for å køyrde heim. Mannen køyrde ikkje langt før han kolliderte. Blodprøve tatt same natt viste at han hadde ein alkoholkonsentrasjon på 2,09 promille, står det i dommen. Retten meiner det er skjerpande at han køyrde i sentrum av Ålesund med svært høg promille.

I tillegg til fengselsstraffa får han også ei bot på 35.000 kroner. Han er også dømt til tap av førarretten i to år og seks månader.