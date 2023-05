Fyllekøyrde med barn i bilen

Ei kvinne i 30-åra er dømd til fengsel på vilkår i 25 dagar, får ei bot på 35.000 kroner og mistar førarkortet i to år etter at ho fyllekøyrde med fire barn i bilen. Ho punkterte då ho henta dei fire barna på ein fritidsaktivitet, og då NAF kom for å hjelpe ringde dei politiet. Blodprøva eit par timar seinare viste ein promille på 1,65.