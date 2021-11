Fyll og bråk

Ein mann i 20-åra blei nekta adgang til ein utestad i Molde sentrum i natt. Han blei køyrd heim av politiet.

Litt seinare på natta var ein annan mann i 20-åra uønskt på ein utestad i Molde. Han blei vist vekk frå sentrum resten av natta.

Klokka 23.46 blei ein mann i 20-åra tatt med inn til arresten i Ålesund. Han blir også meldt for å ha forstyrra ordenen. Klokka 00.20 blei ein mann i 20-åra vist vekk frå sentrum av Ålesund på grunn av ordensforstyrring. Politiet melder at det har vore fleire tilfelle av ordensforstyrring i Ålesund i natt noko som har ført til at mange har blitt vist vekk frå sentrum og sett i drukkenskapsarrest.