Fyll og bråk

I Kristiansund blei ein mann vist vekk frå ein uteplass i natt fordi han var for full. Litt seinare blei ein mann i Ålesund tatt med inn til politiet etter å ha dytta til ei vakt på ein utestad i sentrum. Han blir meldt for dette. Ein annan mann blei vist vekk frå sentrum etter at han også dytta ei vakt. Det blei ingen skade på personen, så mannen blei ikkje meldt for forholdet.