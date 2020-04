Fylket presenterer krisepakke

Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik foreslår at fylkeskommunen skal opprette ein tiltakspakke på 175 millionar kroner til støtte for tiltak som kan virke positivt for Møre og Romsdal.

Han foreslår at pengane skal brukast innan dei fire sektorane samferdsel, vedlikehald av bygningar, næringsutvikling og kultur.

Alle desse områda har behov der ein raskt kan setje inn tiltak, meiner Fylkesdirektøren.