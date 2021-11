Fylkesvinnar Årets Eldsjel

Bernt Humberset og Camilla Dahl Humberset frå Volda er fylkesvinnarar av prisen Årets eldsjel. Dei får prisen får at dei brukar all fritid på å tilrettelegge for at barn, unge og vaksne skal få drive med volleyball og fotball. Ekteparet er både organisatorar, trenarar, oppmenn, dommarar og turneringsleiarar. Saman med 10 andre fylkesvinnarar kjempar dei om Årets eldsjel som blir delt ut på idrettsgallaen over nyttår.