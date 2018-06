Fylkesutvalget sier nei til deponi

Fylkesutvalget sier nei til Bergmesteren Raudsand sine planer om nasjonalt deponi for farlig avfall. Bare Høyres to medlemmer i utvalget sa ja til reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand. Høyrepolitiker Torgeir Dahl argumenterte for å si ja til planene og mente det er betryggende når seriøse aktørerer som Veidekke ASA og Stena Recycling står bak planene.