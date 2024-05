Fylkesutvalet trekkjer motsegn mot Sulagondolen

Fylkesutvalet har vedteke å trekkje motsegnene mot gondolplanane på Sulafjellet. Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet utgjorde fleirtalet for å trekkje motsegnene, skriv Sunnnørsposten.

Fylkeskommunedirektøren ville at fylkesutvalet skulle halde fast på motsegnene som mellom anna gjekk på at gondolplanane går på tvers av lokale, regionale og nasjonale føringar for arealdisponering.

Arbeidarpartiet, Miljøpartiet dei Grøne og Venstre stemte for å halde fast ved motsegna.

Seinare skal Statsforvaltaren seie sitt før saka eventuelt går vidare til Kommunal- og distriktsdepartementet.