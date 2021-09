Fylkestopper støtter Ropstad

Fylkestopper i KrF beskriver boligsaken rundt Kjell Ingolf Ropstad som «kjedelig» for partiet, men slår ring om partilederen. Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal sier til Vårt Land at nyheten kom bardust på, men legger vekt på at Ropstad ikke har brutt loven.