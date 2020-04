Fylkestinget på nett

Fylkestinget 20. og 21.april blir gjennomført med alle dei 47 medlemmane. På grunn av faren for spreiing av koronaviruset blir fylkestinget arrangert digitalt, og det blir kalt inn til testmøte 16.april. Fylkesutvalet kunne fått fullmakt til å gjere vedtak på vegne av fylkestinget, men no er det klart at heile fylkestinget deltar.