Fylkesmannen har anmeldt trusler

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har politianmeldt alvorlige trusler som en offentlig tjenestemann ble utsatt for før jul. Det skriver Sunnmørsposten. Personen som kom med truslene skal over telefon blant annet ha sagt at han har våpen. Bakgrunnen skal ha vært at personen ville ha tilbake førerkortet sitt, og vedkommende var uenig i den faglige vurderinga som ble gjort i saksbehandlinga. Konstituert fylkesmann Rigmor Brøste sier til avisa at de har nulltoleranse for slikt, og at personen gikk langt over streken.