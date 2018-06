Fylkesmannen fann avvik i Norddal

Fylkesmannen har avdekt fem avvik i tenesta Norddal kommune gir til personar med utviklingshemming. Tilsynet viste at ordninga med personleg assistanse for denne gruppa ikkje blir forsvarleg gjennomført, og det same gjeld helsetenester for dei. Tilsette manglar nok kompetanse og opplæring til å yte helse- og omsorgstenester for gruppa, og kommunen sikrar ikkje at reglane for saksbehandling blir følgde i tvangs- og makttiltak. Endeleg er det påvist avvik i innhenting av politiattest kvar gong nye personar får arbeid i tenesta for personar med utviklingshemming.