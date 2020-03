Fylkesmannen avlyser alle samlingar

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avgrensar frå i dag all reiseaktivitet for dei tilsette, opplyser dei i ei pressemelding. Dei avlyser også alle planlagde kurs, konferansar og samlingar fram til påske. Dette er for å avgrense faren for koronasmitte. Dei forsøker å heller halde konferansar og samlingar over internett.