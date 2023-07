Fylkesleiar i Rødt: full tillit til Moxnes

– Det er menneskeleg å gjere feil og eg har full tillit til Bjørnar Moxnes som partileiar. Det seier leiar i Rødt i Møre og Romsdal, Aina Marita Haram Hauge.

I går blei det kjent at Moxnes for to veker sidan blei tatt for tjuveri av eit par solbriller på Gardermoen.

Hauge seier Moxnes har gjort ei rekkje feil i saka, men synes det er bra at han legg alle korta på bordet no når han ser at den første forklaringa hans gjekk ut over andre.

– Det viser at han har dei verdiane som trengs for å halde fram som partileiar, seier Hauge.