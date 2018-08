Fylkesleiar i Bondelaget om Dale

Jon Georg Dale går av som landbruksminister for å bli samferdselsminister. Fylkesleiar Oddvar Mikkelsen i Bondelaget meiner Dale har vore ein landbruksminister som har vist interesse for næringa. Måten Dale har takla tørkesituasjonen i landbruket på i sommar viser at han har vore opptatt av bøndene, seier Mikkelsen. – Han forstår kva han snakkar om. Vi kan vere samd eller usamd i det han står for, men han forstår fagfeltet han har jobba med.