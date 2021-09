Fylkesleiar har tillit til Ropstad

Fylkesleiar i Krf, Randi Walderhaug Frisvoll seier til VG at ho har full tillit til partileiar Kjell Ingolf Ropstad, trass i avsløringane om at han tok aktive grep for å sleppe skatt på pendlarbustaden sin i Oslo. Ropstad har vedgått at han la ein plan for korleis han kunne unngå skatt gjennom å opplyse at han betalte utgifter på foreldra sitt hus, noko han ikkje gjorde. Frisvoll seier at inntil Økokrim har konkludert i saka har ho tillit til Ropstad.