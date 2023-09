Fylkeskommunen tapte mot Fjord1

Fjord1 er i Oslo tingrett frifunnet for et krav fra Møre og Romsdal fylkeskommune om tilbakebetaling av 20,8 millioner kroner. Det skriver Tidens Krav. Fylkeskommunen må i stedet betale både deres og motpartens saksomkostninger på omtrent 700.000 kroner.

Ifølge avisa mente fylkeskommunen at Fjord1 hadde fått utbetalt 20,8 millioner kroner for mye i forbindelse med to fergekontrakter i Romsdal og på Sunnmøre, og fremmet derfor et krav om tilbakebetaling av pengene.

Nå har Oslo tingrett avvist kravet med at det anses oppgjort gjennom et forlik, og at fylkeskommunen må betale saksomkostningene.