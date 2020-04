Fylkeskommunen med tiltakspakke

Fylkesordførar Tove Lise Torve seier næringslivet i Møre og Romsdal er i ein vanskeleg situasjon på grunn av koronapandemien, og at det hastar med å sette inn tiltak for å halde hjula i gang. Ho har no bedt fylkeskommunedirektøren om å utarbeide forslag til ein tiltakspakke, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding. Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik seier dei kan kome raskt i gang særleg på tre område: bygningsvedlikehald, samferdsel og næringsutvikling.