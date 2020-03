Fylkeshusa stengde frå klokka 11

For å redusere faren for koronasmitte, stengde fylkeshusa med fylkeskommunale og statlege etatar for publikum frå klokka 11 i dag og inntil vidare. Som hovudregel ber dei no alle tilsette om å arbeide heimanfrå, så sant dei ikkje har fått beskjed frå leiar om å møte på jobb.