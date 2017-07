Om få veker er det skulestart og i Vanylven på Sunnmøre betyr det hybelliv for 15-16-åringar. Det vidaregåande tilbodet i heimkommunen er avgrensa til tre linjer og for dei som vil gå noko anna, blir alternativet å flytte. Same kva skule ungdomane vel, er dei avhengige av ferje og dermed blir det vanskeleg å pendle.

Maria Hatlevik Borg (15) skulle ynskje at det gjekk an å søke skuleplass på tvers av fylkesgrensa. Slik reglane er i dag, får ho og dei andre ungdomane frå Vanylven berre skuleplass i nabofylket, dersom skulen ikkje har fylt opp plassane.

Borg bur på Åheim, som ligg berre tre mil unna Måløy i Sogn og Fjordane. Hadde ho fått skuleplass i Måløy, kunne ho bu heime hos familien dei neste tre åra og pendla.

– Eg trur mange hadde søkt seg til Måløy dersom det var eit alternativ. Eg veit at mange har lyst å bu heime, seier Borg.

Friare skuleval Ekspandér faktaboks I 2016 vedtok Stortinget friare skuleval. Det skal gjere det lettare for elevar å velje skule på tvers av fylkesgrensene.

Før har det vore slik at for å få skuleplass i eit anna fylke, måtte eleven først ha ein garanti frå eige fylke om at dei ville betale for plassen.

Med eit friare skuleval får elevane ein vilkårslaus rett til skuleplass i eit anna fylke finansiert frå heimfylket, også dersom heimfylket har tilsvarande tilbod.

Det som kan hindre eleven i å få plass i eit anna fylke, er dersom det ikkje er ledige skuleplassar, og at eleven frå gjestefylket tek plassen til ein annan elev. Lovendringa får først effekt ved opptak til skuleåret 2017/2018. Kjelde: Regjeringen.no

Strengare enn landegrense

15-åringen gjer seg klar til å flytte på internat på Stranda, som ligg to timar unna, der ho skal gå studiespesialisering. I Vanylven har dei berre tilbod om eitt år studiespesialisering, og etter det må elevane søke seg til andre skular. Maria synest det er best å gå i same klasse alle tre åra, i staden for å kome som ny elev i 2. klasse.

– Eg spent på korleis det blir å flytte på internat, seier Borg.

Gudrun Borg er mor til Maria (15) og meiner det hadde vore svært aktuelt for dottera å gå på skule i Måløy dersom det var mogleg. No er det ikkje eit reelt alternativ.

– Fylkesgrensene opplevast strengare enn landegrensene, seier Borg.

Sist i køen

Ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), ynskjer fritt skuleval over fylkesgrensa. Foto: Trond Vestre / NRK

Ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), opplever fylkesgrensene som ein Berlinmur. Ho har kontakta Fylkeskommunene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane for å finne ei løysing.

– Eg synest fylkesgrensa er heilt meiningslaus. Det gjeld både skule, helse og frykteleg mange tilbod, seier Sande.

I 2016 vedtok Stortinget at det skal bli lettare å velje skule over fylkesgrensene. Dersom eleven får skuleplass i eit anna fylke, er det heimfylket som skal betale.

– Dersom eleven søker studieplass over fylkesgrensa, hamnar han aller sist i søknadskøen og får berre tilbod dersom det er ledige plassar. Det seier seg sjølv at det er vanskeleg, seier Sande.

Ordføraren synest det er synd at mange ungdomar i Vanylven dermed må flytte heimanfrå så tidleg.

– Det er mange 16-åringar som er for unge til å reise på hybel, seier Sande.