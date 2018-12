Fylgjer hjarte og snur i saka

Roger Osen (Ap) tar sterk avstand frå kritikken som fylkesadministrasjonen har fått i dag. Osen stemte nei i samferdselsutvalet. –Media seier at eg er bestemt, men dette har vore ei vanskeleg sak, seier Osen. Fylkestinget har sagt ja tidlegare og har tatt ein stor risiko med sine vedtak. Osen seier at hjarte og hovud har ikkje vore koordinert for hans del. – Eg vil stemme med hjarte. Det er øybuaren som snakka i dag. Eg landa på at eg vil støtte Nordøyvegen, seier Osen