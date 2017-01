Fv 62 sperret for tyngre kjøretøy

Fv 62 i Møre og Romsdal er sperret ved Øygarden øst for Kleive hvor en tankbil har kjørt av veien. Oppryddingsarbeidet tar tid. Omkjøring mulig via fv 406 og 407, men disse veiene er ikke dimensjonert for tungtrafikk. Biler over åtte tonn bør vente til fv 62 åpner, melder Statens vegvesen.