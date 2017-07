Funnet omkommet

Den 89 år gamle mannen som ble meldt savnet i Ørsta i går kveld er funnet omkommet, forteller politiets operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt. Mannen ble funnet like før klokken 01 i natt og politiet har ingen grunn til å tro at det har skjedd noe mistenkelig.