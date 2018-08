Funnen skadd ute

Ein mann blei i morgontimane funnen skadd utanfor bustaden sin i Ålesund sentrum, melder Sunnmørsposten. Politiet er no i ferd med å undersøkje saka. Mannen blei henta av ambulanse men skal no vere utanfor livsfare. Ein politipatrulje er send til sjukehuset for å snakke med mannen.