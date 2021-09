Funn av stolen sykkel

I samband med fleire tjuveri av elsyklar den siste tida, har politiet i dag gjennomført ransaking på ei adresse i Molde. Der fant dei ein stolen sykkel som no er levert tilbake til eigar. Politiet minner samtidig om at det er viktig å registrere inn rammenummer ved meldingar om tjuveri av syklar. Dette er til stor hjelp for politiet i etterforskingsarbeidet.