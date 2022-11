Funn av olje

Neptune Energy har gjort funn av olje i letebrønnen Calypso i Norskehavet, skriver Tidens Krav.

Funnet skjer bare et lite stykke unna Kristiansund, skriver avisa: Calypso-prospektet ligger 14 kilometer nordvest for Draugen-feltet, og 22 kilometer nordøst for Njord A-plattformen.

– Ytterligere datainnsamling vil nå bli utført. Boreoperasjonen er fortsatt på et tidlig stadium, og det gjenstår å se om funnet inneholder kommersielle volumer, skriver Neptune Energy.