Funn av legionella i dusjanlegg

Ålesund kommune har ved ein rutinemessig kontroll oppdaga legionellabakterie i eit dusjanlegg ved Skarbøvik sjukeheim og ved Brattvåg omsorgssenter.

– Ein stenger no ned dusjanlegga for å vere på den sikre sida, og planlegg oppstart av behandling av funna over helga, seier assisterande kommunalsjef innan helse, Torfinn Vingen.