Det var like før klokka 16.30 at politiet fikk melding om at tre personer var aggressive i sikkerhetskontrollen på Molde lufthavn Årø.

– En person er pågrepet og kjørt til Molde politistasjon, sier operatør ved Møre og Romsdal politidistrikt, Jan Tore Westa.

En mann og ei kvinne ble bortvist fra stedet og fikk heller ikke blitt med flyet. De tre er norske og polske statsborgere.