Full overtenning på Hellesylt

Det er full overtenning på garasjen på Hellesylt søndag ettermiddag, melder 110-sentralen. Brannvesenet startar sløkking like før klokka 18.30. Politiet melder at alle i tilstøytande hus har tatt seg ut, og at det ikkje er fare for spreiing.