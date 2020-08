Full fyr i trafostasjon i Sunndal

Oppdatert klokka 21.20: Brannvesenet har framleis ikkje starta sløkkearbeidet. Brannen er på eit avgrensa område, og det kan vere svært farleg å sprute vatn på brennande olje.

– Brannvesenet er litt usikre på korleis dei skal gripe an situasjonen, så førebels er det full fyr, seier Paul Ola Vestre, vaktleiar ved 110-sentralen i Møre og Romsdal.

Brann i Sunndal Du trenger javascript for å se video.

Fleire tankar i området

Det er fleire kraftstasjonar og tankar i området der det brenn, men ifølge 100-sentralen er det ikkje fare for at brannen skal spreie seg slik situasjonen er no.

Lokalavisa Driva skriv at det er høyrt ein liten eksplosjon i området. Både ambulanse, politi og mannskap frå Hydro Aluminium er på staden for å hjelpe til.

Flammane stig fleire meter til vers, og folk ser røyken på lang avstand. Foto: Linda Samuelsen / NRK

Politiet seier at dei har kontroll på området, men ikkje kontroll på brannen.

– Området er inngjerda, og det er bom på vegen opp dit. Det er politi, helsepersonell og brannfolk på staden, og det blir sjølvsagt gjort faglege vurderingar av tryggleiken deira, seier operasjonsleiar Roar Fylling i Møre og Romsdal politidistrikt.

Han seier det er vindstille på staden, og at røyken går rett opp, så det skal ikkje vere fare for folk i området.

Brannmannskap, ambulanse og politi er på staden. Foto: Ingrid Ellevset

– Heftige lynnedslag

Det er Statnett som eig kraftstasjonen, og dei opplyser at det ikkje var personar i nærleiken då det tok til å brenne.

– Mannskap frå Statnett og brannvesenet var raskt på staden. Vi veit ikkje noko om årsaka, men det var heftige lynnedslag der i dei tider det starta å brenne, seier kommunikasjonssjef i Statnett, Martha Hagerup Nilson.

Dei einaste som mista straumen, var Hydro på Sunndalsøra. Den var delvis vekk i vel ein time.