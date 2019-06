Fulgt ikkje godt nok med

Mannen som køyrde av vegen med bil mellom Larsnes og Årvika har vedgått at han var uoppmerksam i forkant av utforkøyringa. Det melder politiet. Han blir no meld for brot på grunnregelen i vegtrafikken, paragraf 3 i vegtrafikklova, som handlar om å vere omsynsfull, aktpågjevande og varsam og syte for at det ikkje oppstår fare eller skade. Mannen har vore til legesjekk og det er ifølgje politiet ikkje snakk om personskade.