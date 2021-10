Fryktet ikke for karrieren

Ada Hegerberg fryktet aldri at fotballkarrieren var over da skadeproblemene hopet seg opp. Comebacket kaller hun en stor personlig seier. Den norske Lyon-stjernen snakker om den tunge tiden i et ferskt intervju med den franske nyhetsbyrået AFP. Hegerberg var nylig tilbake på banen for klubblaget etter å ha vært plassert på sidelinjen i 20 måneder. En alvorlig kneskade ble etterfulgt av et tretthetsbrudd. Veien tilbake til det grønne gresset ble svært lang og krevende.