Frykter vegprosjekt blir utsatt

Lederen i samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim fra Senterpartiet, frykter at store vegprosjekt i Møre og Romsdal ikke blir satt i gang før mot slutten av den første seksårsperioden i Nasjonal Transportplan. Sørheim er spesielt skuffet over at det ikke er satt av penger til E39 Betna-Stormyra i regjeringens forslag til statsbudsjett. Og hun er pessimistisk med tanke på hva stortingsflertallet kan få til å kunne forhandle fram.