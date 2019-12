Frykter utflagging av bedrifter

– Konsekvensene av økningen i fergetakstene som fylkesrådmannen har lagt opp til, kan bli svært alvorlige, sier regionleder Jan Ove Halsøy i Norsk Lastebileierforbund på Vestlandet som frykter utflagging av bedrifter i Møre og Romsdal. I dag holdt han innlegg under møtet i samferdselsutvalget i fylket. Forslaget er å øke billettprisen med en takstsone. I en rekke fergesamband kommer dette i tillegg til en tidligere økning på to takstsoner. I tillegg innbærer et kutt i rabatten for næringstransporten fra 50 til 40 prosent ved innføring av Autopass en kraftig kostnadsøkning, sier Halsøy.