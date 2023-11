Frykter studiesenter vil stjele studenter

Høgskulen i Volda er redd for studiesenteret som dukker opp 45 minutter vil stjele studenter. Det melder Khrono. Avisen skriver at saken har blitt drøftet av høgskolestyret seint i oktober, og at rektoren er spørrende til hva sentret i Nordfjordeid vil bety for skolen.

I styresaken ble det pekt på at det er uro knyttet til at det dukker opp et studiesenter.