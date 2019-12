Frykter skolene må betale prisen

Fylkespolitiker Torgeir Dahl (H) er kritisk til måten flertallspartiene i fylkestinget vil balansere budsjettet på Det blir ingen ekstra økning i fergetakstene slik fylkesrådmannen foreslo. Men dette skal dekkes inn med et generellt kutt på 0,75 prosent på alle sektorer. Dahl mener dette vil bety at skolene får et tilleggskutt på 13 millioner kroner årlig, og at det i neste omgang vil gjøre det vanskeligere å opprettholde tilbudet innenfor Musikk, dans og drama.