Frykter skattesjokk

NHO frykter at bedriftene må betale regninga for et budsjettforlik mellom SV og den nye regjeringa.

SV har lagt på bordet mange krav de vil ha inn i statsbudsjettet og har foreslått en skatteøkning på over 20 milliarder kroner.

NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Espen Remme, mener en kraftig skatteøkning vil skade næringslivet og lamme mulighetene for en omstilling til det grønne skiftet.