Frykter reversering av politikken

Dersom KrF velger regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet så vil det reversere det meste av det dagens regjering har gjennomført. Det sier partilederen i Frp, Siv Jensen. Hun representerte regjeringen under bisettelsen av Joachim Rønneberg i Ålesund i dag og skal i kveld delta på et medlemsmøte i Møre og Romsdal Frp. Fredag skal landsmøtet i KrF ta stilling regjeringssamarbeid. Jensen sier at dette handler om viktige vegvalg for norsk politikk.