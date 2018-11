Frykter renteøkning

Nordmenn har stadig dårligere forventninger til sin egen økonomi. Frykt for høyere rente bidrar til usikkerhet. Tallene kommer fram i Finans Norges forventningsbarometer for 4. kvartal. Etter flere år med sterk fremtidstro, faller barometeret for tredje kvartal på rad.