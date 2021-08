Frykter økt skogbrannfare

MDG-politiker Carl Johansen frykter økt skogbrannfare fremover. Det tørre været, særlig i Vestland og i Møre og Romsdal, bekymrer meteorologene, og denne uka ble det sendt ut gult farevarsel for skogbrann i området. Johansen som er MDGs førstekandidat til Stortinget fra Møre og Romsdal mener dette er et varsko. – Vi trenger en bedre beredskap for å håndtere skogbranner og vi trenger en bedre klimapolitikk som peker på de underliggende problemene, sier Johansen.