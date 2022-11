Frykter økt arbeidsledighet på sikt

Selv om det er lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal nå, tror NHO at det kan bli vanskeligere å få seg jobb fremover.

Optimar som produserer utstyr til fiskeri og oppdrettsbransjen, varslet denne uken at 40 ansatte må gå. Regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal, Espen Remme, tror flere bedrifter kan få det tøft i vinter.

– Prisene er høye, vi vet at energiprisene kommer til å være høye gjennom vinteren, og vi har en stigende inflasjon, så vi er på lengre sikt bekymret for at behovet for arbeidskraft vil avta, sier Remme.