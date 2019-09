Frykter mageplask

Fylkesordfører Jon Aasen frykter at regionreformen kan bli et mageplask. Meningen med reformen er at flere statlige oppgaver skal bli overført til fylkene, men det er knyttet spenning til hvor omfattende dette blir. Aasen viser til at Høyre og Frp, som sitter i regjering, egentlig er imot regionreformen og at de trolig ikke er så altfor opptatt av å gi fra seg statlige oppgaver. Aasen sier regjeringa sitt forslag til statbudsjett gir svar på hva som er ambisjonene.