Frykter konsekvensene av autopass

Transportselskap og andre aktører i næringslivet er svært skeptiske til reglene for autopass på ferger. Næringslivet kan tape mange millioner kroner sammenlignet med dagens rabattordninger. Oddvar Saunes, styreleder i E-trans på Stranda, sier autopass vil føre til en betydelig kostnadsøkning. – Mye av vår aktivitet er mellom Trondheim og Bergen og ferger er en stor del av vårt kostnadsbilde. Vi er svært bekymret, sier han. Dag Hole (bildet) som er prosjektleder for autopass for ferger i Vegdirektoratet har merket seg synspunktene.

– Når autopass-brikkebetaling kommer neste år i Møre og Romsdal vil prisene stige. For de største kjøretøyene er prisstigningen omtrent 10 prosent. sier Hole. Problemstillingen er meldt inn til Samferdselsdepartementet som skal se på saka.