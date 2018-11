Frykter juletremangel

Halvparten av nyplanta juletrærne tørka bort i sommer. Det får ikke konsekvenser for årets juletreleveranser, men om få år kan det bli mangel på juletrær. – Tørka får ikkje noen konsekvens for salget i år, men en må regne med at 30 til 50 prosent av de nyplanta trærne er tørket bort, sier daglig leder i Norsk juletreservice, Mikal Hetland, til Nationen.