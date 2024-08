Frykter ikke dronekaos

Politiet er ikke redd for at det skal bli utstrakt dronebruk i Geiranger bryllupshelga. Det skriver stabssjef i politiet Kenneth Sætre i en uttalelse til NRK.

En del turister som kommer til Geiranger bruker å fly med drone når de er på besøk.

Under bryllupsfeiringa har politiet innført droneforbud for alle med unntak av NRK og TV2 som får fly i avgrensa områder.

Sætre i politiet skriver i uttalelsen at han mener at restriksjonene er godt kjent og at politiet tenker at reglene vil bli overholdt.